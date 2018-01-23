В США назвали российский ЗРПК «Панцирь-С» одним из самых эффективных в мире

Вашингтон, 23 января. Военный аналитик издания National Interest Себастьян Роблин считает зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» непревзойденным оружием противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает сайт телеканала RT.

Эксперт отмечает, что «Панцирь-С» известен как самое эффективное средство противодействия атакам дронов, аналогов которому у США нет. По словам Роблина, Соединенные Штаты испытывают нехватку подобных ЗРПК ближнего радиуса действия.

Аналитик вспоминает атаку беспилотников на российские военные объекты в Сирии. По мнению Роблина, нападение с помощью беспилотников может повториться, но уже на объекты США. В то же время, у Соединенных Штатов нет средства, способного также успешно отбить атаку.

«Вооруженные силы США не обладают комплексом ПВО ближнего радиуса действия, подобного «Панцирю». Это связано с тем, что сухопутные войска привыкли полагаться на способность ВВС нивелировать все воздушные угрозы», — отметил Роблин.

По мнению аналитика, российские наземные силы постоянно ожидают нападения с воздуха и поэтому располагают разнообразным арсеналом средств ПВО.

Напомним, вооруженные силы РФ продолжают получать новую технику и вооружения. В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что работу по качественному развитию ВС РФ в ближайшие годы надо продолжать.