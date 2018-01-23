«Яндекс» откроет в Тель-Авиве филиал «Школы анализа данных»

Москва, 23 января. В Тель-Авивском университете (ТАУ) осенью 2018 года откроется филиал «Школы анализа данных» (ШАД) российской компании «Яндекс». Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в филиале ШАД можно будет получить дополнительное образование в самых актуальных областях. Годичная программа в учебном заведении рассчитана на студентов, аспирантов и молодых специалистов. Обучение будет проводиться в самых актуальных областях знания, в том числе в области искусственного интеллекта. Чтобы поступить в «школу» претендентам придется пройти конкурсный отбор.

Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина в комментарии изданию подчеркнула, что ШАД опирается на традиции советской математической школы, те же принципы будут реализованы в филале.

«В израильском филиале будут использоваться те же самые учебные программы, что и в РФ. Обсуждаем мы и возможность работы в филиале российских преподавателей», — подчеркнула Бунина.

Напомним, осенью прошлого года сайт телеканала RT сообщил, что московский офис «Яндекса» посетил президент России Владимир Путин. Глава государства ознакомился с основными проектами компании, включая голосовой помощник «Алиса» и беспилотный автомобиль.