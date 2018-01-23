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В 2017 году капремонт провели в 20 тыс. домов из 50 тыс. запланированных
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    В 2017 году капремонт провели в 20 тыс. домов из 50 тыс. запланированных

    4:28  23 Января 2018
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    В 2017 году капремонт провели в 20 тыс. домов из 50 тыс. запланированных

    Москва, 23 января. В 2017 году капитальный ремонт провели только в 40% от запланированных объектов. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру сообщают «Известия».

    Ведомство в 2017 году провело по поручению президента России Владимира Путина проверку. Оказалось, что капремонт был запланирован в 50 тыс. объектов, но проведен лишь в 20 тыс. домов. Всего ведомство обнаружило 9,1 тыс. нарушений, к административной ответственности привлекли 1,5 тысячи юридических и должностных лиц.

    По словам координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светланы Калининой, организация также провела мониторинг капремонта в регионах и тоже получила неутешительные результаты. По данным Калининой, собранные на капитальный ремонт средства жителей лежат неосвоенными на счетах фондов капремонта.

    «Почему так происходит? Есть разные причины. Например, в некоторых регионах нет подрядных организаций, которые могут выполнять те или иные виды работ», — отметила Калинина.

    По мнению заместителя председателя общественного совета при Минстрое Игоря Шпектора, основной причиной «срывов по капитальному ремонту» становятя недобросовестные подрядчики.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #капремонт
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