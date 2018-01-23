Выборы-2018: композитор Антонов объяснил, почему собирается голосовать за Путина

Москва, 23 января. Певец и композитор Юрий Антонов считает, что желающие стране стабильности россияне должны 18 марта придти на избирательные участки. Об этом сообщает портал Nation News.

По словам музыканта, те кто желает России стабильности и хочет видеть страну «мощной державой» обязаны придти на выборы 18 марта. При этом Антонов подчеркнул, что не видит альтернативы действующему президент России Владимиру Путину.

«Лично я всегда хожу на выборы и голосую по своему усмотрению, по своей совести. Я уверен, что сегодня альтернативы нынешнему президенту просто нет. И в ближайшей перспективе не намечается», — отметил он.

Музыкант заявил, что высокий рейтинг президента объясняется его работой. Антонов напомнил 90-е годы прошлого столетия, и отметил произошедшие за минувшие 18 лет изменения. Музыкант заявил, что считает «издевательством над выборами» «свистопляску около каких-то непонятных кандидатов». По словам Антонова, он полностью поддерживает кандидатуру Владимира Путина и пойдет голосовать за него «в первых рядах».