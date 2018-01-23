Корреспондент ФАН показал на фото последствия удара турецких ВВС по курдскому поселку в Африне

Африн, 23 января. Федеральное агентство новостей публикует фото последствий ударов турецкой авиации в кантоне Африн.

Накануне турецкая авиация нанесла несколько ударов по населенным пунктам самопровозглашенного курдского кантона Африн,в том числе по малонаселенному поселку Жульболь (Jalbol), расположенному между городом Тель-Рифат и столицей кантона — городом Африн.

По всей видимости, основной целью авиаудара был не сам поселок, а высота Хальта, на которой расположен один из небольших укрепрайонов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

В ходе бомбардировки пострадали как минимум пять мирных жителей и был убит один один курдский ополченец. Местные жители и сотрудники «Красного полумесяца» более четырех часов извлекали раненых односельчан из-под развалин двухэтажного дома.

Согласно информации, полученной корреспондентами ФАН из центральной больницы кантона Африн, от бомардировок в ходе операции «Оливковая ветвь», начавшейся 20 января, погибли не менее 18 и были ранены порядка 40 человек.

Операция «Оливковая ветвь» стала ответом на действия международной коалиции во главе с США, которая объявила о создании «сил безопасности границы» Сирии в непосредственной близости от Турции и Ирака. Анкара заявила, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» представляют собой террористическую армию. Отметим, что американские военные находятся на территории Сирии незаконно, провоцируя тем самым эскалацию в регионе. Кроме того, США при помощи спонсируемых ими формирований курдских боевиков, занявших территории с богатыми нефтяными месторождениями, по сути шантажируют законные власти Сирии, пытаясь заставить легитимного президента Башара Асада оставить свой пост.