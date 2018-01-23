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Сирия: курды выбили боевиков ССА из деревни на границе с Турцией
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    Сирия: курды выбили боевиков ССА из деревни на границе с Турцией

    3:21  23 Января 2018
    447

    Сирия: курды выбили боевиков ССА из деревни на границе с Турцией

    Москва, 23 января. Курдские силы самообороны (КСС) выбили формирования протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) из расположенной в районе поселения Бюльбюль деревни Корна. Об этом со ссылкой на официального представителя сил самообороны Африна Рейзана Хеду сообщает РИА Новости.

    «По состоянию на 00.30 (1.30 мск) четвертого дня турецкой агрессии на Африн в ходе спецоперации бойцы КСС полностью освободили деревню Корна, полностью выбив вражеские силы из населенного пункта», — цитирует Рейзана Хеду издание.

    Хеду отметил, что во время операции были убиты и получили ранения десятки бойцов ССА.

    Напомним, военная операция турецких вооруженных сил «Оливковая ветвь» на территории Сирии началась 20 января. Поводом послужила информация о том, что США намерены создать из курдских отрядов «силы обороны границы». В Турции уверены, что «силы» будут созданы из боевиков «Рабочей партии Курдистана», которую в Анкаре считают террористической организацией.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #курды #сса
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