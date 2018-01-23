Госдума РФ предложила разработать национальный стандарт школьной охраны

Москва, 23 января. После событий в школах Пермского края и Бурятии Госдума России предложила разработать национальный стандарт обеспечения образовательных учреждений. Об этом сообщает зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Сейчас этот комитет Госдумы обсуждает возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, к которым относятся, в том числе, и школы. В обсуждении примут участие Росгвардия, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество.

Как пишет газета «Известия», по словам Выборного, приоритетной задачей на данный момент является разработка единых профессиональных стандартов для школьных охранников. Кроме того, предлагается ввести национальный стандарт по обеспечению безопасности образовательных заведений.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что в 2017 году была законодательно усилена ответственность за организацию сайтов, призывающих детей и подростков к суициду. Также правоохранительные органы и спецслужбы стали гораздо чаще выявлять пресекать деятельность вербовщиков в террористические организации.