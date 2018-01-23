18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства США до 8 февраля
Россия
Госдума РФ предложила разработать национальный стандарт школьной охраны
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума РФ предложила разработать национальный стандарт школьной охраны

    2:58  23 Января 2018
    93

    Госдума РФ предложила разработать национальный стандарт школьной охраны

    Москва, 23 января. После событий в школах Пермского края и Бурятии Госдума России предложила разработать национальный стандарт обеспечения образовательных учреждений. Об этом сообщает зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

    Сейчас этот комитет Госдумы обсуждает возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, к которым относятся, в том числе, и школы. В обсуждении примут участие Росгвардия, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество.

    Как пишет газета «Известия», по словам Выборного, приоритетной задачей на данный момент является разработка единых профессиональных стандартов для школьных охранников. Кроме того, предлагается ввести национальный стандарт по обеспечению безопасности образовательных заведений.

    Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что в 2017 году была законодательно усилена ответственность за организацию сайтов, призывающих детей и подростков к суициду. Также правоохранительные органы и спецслужбы стали гораздо чаще выявлять пресекать деятельность вербовщиков в террористические организации.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #госдума #школы #охрана #безопасноть
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли

      2:00 23 Января 2018 447
      Читать
      20:53
      Вчера

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией
      18:52
      Вчера

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Вчера

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко
      17:30
      Вчера

      Президент Аргентины прибыл в Россию
      14:56
      Вчера

      ПАСЕ выбрала нового председателя

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 2972

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      18929

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38453

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4255

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38131
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      1:40   23 Января 2018
      332
      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      0:44   23 Января 2018
      172
      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      20:37   22 Января 2018
      6315
      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      18:48   22 Января 2018
      361