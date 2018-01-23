«Дело не в географии»: Москва и Киев не поддержали идею Трампа о переносе «Минска»

Москва, 23 января. Россия считает опасным и неконструктивным предложение перенести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине из Минска в Астану. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщают «Известия».

«Минский процесс не будет перенесен в Астану или какой-либо другой город. Это контрпродуктивно. Минские соглашения — безальтернативны, и это единственный сценарий урегулирования конфликта», — цитирует высокопоставленный источник в дипломатических кругах издание.

Источник отметил, что изменение формата и места проведения переговоров станет дополнительным ударом по договоренностям, которые Киев и так пытается нарушить. Другой источник издания отметил, что предложение перенести переговоры по украинскому урегулированию в Астану президент США Дональд Трамп мог сделать на фоне успехов проходящих в столице Казахстана переговоров по Сирии. Но конфликты в обеих странах совершенно разные.

Собеседники издания в Верховной Раде Украины пояснили, что в Киеве предложение Трампа также не пользуется популярностью.