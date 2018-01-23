Киев объяснил причины сокращения транзита газа через Украину

Киев, 23 января. Транзит газа через Украину в Европу сократился на 25% по сравнению с началом месяца. Как объяснил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский, это связано со снижением потребления газа и использованием российской компанией обходного маршрута.

«Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспортная система, прим ФАН) сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки», — приводит слова Белявского канал «360».

Он подчеркнул, что «Газпром» использует накопленный за лето газ в европейских хранилищах, а также направляет топливо по газопроводу «Северный поток». Белявский добавил, что причиной сокращения потребления газа в Европе стала теплая погода.

Напомним, что в декабре президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости активного формирования спроса на сжиженный природный газ на внутреннем рынке России. Сделать это можно, в том числе, за счет поставок в отдаленные регионы, уточнил глава государства, выступая совещании по развитию газовой отрасли в ЯНАО. Путин также указал на то, что применение СПГ может быть расширено, в том числе, за счет поставок в удаленные населенные пункты, не имеющие сетевого газа.