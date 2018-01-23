Аргентинский депутат попросил обсудить с Путиным продление поисков подлодки «Сан-Хуан»

Москва, 23 января. Аргентинский депутат Гильермо Кармона направил президенту страны Маурисио Макри письмо с просьбой обсудить с российским президентом Владимиром Путины продление поисков пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает официальный сайт депутата.

«Национальный депутат Гильермо Кармона направил президенту Маурисио Макри письмо, чтобы попросить его... обратиться к Владимиру Путину с просьбой продолжить помощь в поисках субмарины «Сан-Хуан», – сообщает сайт аргентинского депутата.

Напомним, что в этот вторник в Москве пройдет встреча аргентинского и российского президентов. В ходе нее два лидера обсудят ряд вопросов политики и экономики, а также подпишут совместное заявление, пишет «Газета.ru»-

Аргентинская подлодка «Сан-Хуан» исчезла в ноябре прошлого года. Российский президент Владимир Путин в телефонной беседе со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри предоставил российское судно для проведения поисково-спасательной операции для обнаружения пропавшей подводной лодки.