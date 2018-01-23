Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз за год

Москва, 23 января. За прошедший год в 10 раз до 200 млн долларов выросли инвестиции в криптовалюте в российские стартапы. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки CryptoBazar сообщают «Известия».

Издание отмечает, что начинающим предпринимателям бывает трудно получить банковские кредиты, а помощь венчурных инвесторов предоставляется на невыгодных условиях. Поэтому развитие проектов с помощью привлечения цифровых денег ICO (Initial Coin Оffering) становится все более популярным.

По данным CryptoBazar в 2017 году российские предприниматели привлекли в более чем 100 проектов 200 млн долларов. Тогда как в 2016 году около 20 российских стартапов привлекли всего 20 млн долларов.

Специалисты отмечают, что инвестиции в криптовалюте представляют большой риск для инвесторов из-за нестабильного курса и отсутствия регулирующего ICO законодательства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о рисках широкомасштабного использования криптовалюты. По данным электронного издания Газета.ru, помимо надувания финансовых пузырей, глава государства отнес к ним риски появления новых способов отмывания средств для финансирования террористов.