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Сирия: курды выбили боевиков ССА из деревни на границе с Турцией
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Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли
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    Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли

    2:00  23 Января 2018
    160

    Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли

    Дамаск, 22 января. Не менее девяти человек погибли во время обстрела христианского района Дамаска вооруженными группировками, которые опять нарушили режим прекращения огня. По данным сирийских СМИ, еще 23 человека пострадали в результате обстрела.

    Боевики обстреляли из минометов христианский квартал Баб-Тума. Один из снарядов разорвался на автобусной обстановке, девять человек погибли, еще 23 получили ранения.

    Под обстрел также попали кварталы Касаа и Шуггур. Как сообщается, там тоже есть пострадавшие.

    По данным полиции, атака была проведена боевиками, занимающими позиции в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска. В ответ на обстрел сирийский войска нанесли артиллерийский удар по позициям боевиков, уничтожив их пусковые установки, пишет «Газета.ru»

    Напомним, что Восточная Гута является одной из зон деэскалации, созданных странами-гарантами перемирия в Сирии: Россией, Турцией и Ираном.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #обстрел #дамаск #восточная гута
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