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Вслед за США из ядерной сделки с Ираном могут выйти страны ЕС — источник
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    Вслед за США из ядерной сделки с Ираном могут выйти страны ЕС — источник

    2:03  23 Января 2018
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    Вслед за США из ядерной сделки с Ираном могут выйти страны ЕС — источник

    Москва, 23 января. Франция с высокой вероятностью выйдет из ядерной сделки по Ирану, как только на такой шаг пойдут США, заявил «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах и подтвердили два собеседника во французских.

    Источник в российских дипломатических кругах заявил изданию, что «именно с французов может начаться эффект домино». Вслед за Парижем из ядерной сделки могут выйти Великобритания и Германия. 

    «Если США начнут действовать, в стороне не останется никто», — подчеркнул дипломат.

    В МИД Франции сообщили, что «приняли к сведению заявление президента США» и будут «координировать этот вопрос с европейскими партнерами». Однако на данный момент их официальная позиция остается прежней: сделку необходимо сохранять.

    Однако источники во французских дипломатических кругах сообщают, что на закрытых встречах с европейскими партнерами Париж одним из первых поднял вопрос о якобы несоблюдении прав человека в Исламской Республике.

    Президент США Дональд Трамп 12 января предупредил, что «последний раз» продлевает заморозку санкций в отношении Ирана. После чего, обращаясь к европейцам и конгрессу, заявил: «Устраните ужасные недостатки сделки, или США выйдут (из нее)». 

    Вслед за США из ядерной сделки с Ираном могут выйти страны ЕС — источник

    Как сообщала «Газета.ру», Россия подвергла критике заявление США о необходимости изменения условий соглашения по ядерной сделке с Ираном. В ноябре 2017 года во время телефонного разговора с главой Франции президент России Владимир Путин высказался «в пользу четкой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы». 

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #трамп #песков #франция #иран #германия #ядерноеоружие
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