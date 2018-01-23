Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин проведет переговоры в Москве со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Официальный визит Макри в Россию начался вечером в понедельник. Утром во вторник он встретится с представителями крупнейших российских компаний, затем он примет участие в церемонии открытия сквера Аргентинской республики на Житной улице в Москве.

Кроме того, пройдет встреча Путина и Макри.

«Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня», — говорится в сообщении.

По итогам встречи будет подписано совместное заявление, а также сделают заявление для СМИ, пишет «Газета.ru»

Ранее посол Аргентины в РФ Рикардо Лагори заявил, что Макри хочет лично поблагодарить Путина за участие России в поисках подводной лодки San Juan.

Напомним, что в ноябре Владимир Путин предложил Аргентине помощь России в поиске пропавшей подлодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан».