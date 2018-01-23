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Выборы-2018: Фадеев, Гергиев и Михалков стали доверенными лицами Путина
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    Выборы-2018: Фадеев, Гергиев и Михалков стали доверенными лицами Путина

    1:40  23 Января 2018
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    Выборы-2018: Фадеев, Гергиев и Михалков стали доверенными лицами Путина

    Москва, 23 января. ЦИК утвердил представленный ей дополнительный список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. Всего в нем 154 фамилии, среди них продюсер Максим Фадеев, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет и многие другие.

    Большую часть списка составляют фамилии людей известных далеко за пределами России. Так, как сообщает «URA.RU», в списке значится режиссер Никита Михалков, братья-циркачи Запашные, певцы Николай Расторгуев и Олег Газманов, продюсер Иосиф Пригожин.

    Большой блок списка содержит фамилии именитых российских актеров, среди которых фигуристка Татьяна Навка, боксер Александр Поветкин, фигурист, двукратный призер Олимпийских игр Евгений Плющенко, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и многие другие.

    Выборы-2018: Фадеев, Гергиев и Михалков стали доверенными лицами Путина

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства участвует как самовыдвиженец. Как сообщала «Газета.ру», общее количество зарегистрированных доверенных лиц Путина на данный момент составляет 413 человек из 600 возможных по закону.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #цик #михалков #фадеев #гергиев #выборы-2018
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