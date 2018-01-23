Украинский депутат прогнозирует «польскую весну» во Львове и «венгерскую» в Ужгороде

Киев, 23 января. Народный депутат Украины, бывший советник главы СБУ Юрий Михальчишин опубликовал «задачи украинского национализма на 2018 год», спрогнозировав «польскую весну» во Львове и «венгерскую» в Ужгороде.

Михальчишин на портале «Zik» опубликовал «оперативно-тактические задачи украинского национализма на 2018 год».

«Готовность остановить гипотетическую «польскую весну» во Львове или «венгерскую весну» в Ужгороде методами и способами, которыми была остановлена «русская весна» в Харькове», — гласит один из пунктов перечня «задач украинского национализма».

Помимо этого политик призывает «реалистично оценивать завершения эпохи геополитического, идейного, культурного и технологического доминирования Запада». Государственные реформы, диктуемые Западом, Михальчишин называет «угрозой национальной государственности».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя тезисы националиста на своей странице в Facebook, обратил внимание, что они «как под копирку списаны с тех задач, которые Гитлер ставил перед своим активом в период перед приходом к власти».

«Те же стоны о потере суверенитета, переход под управление Запада, ликвидации остатков социальной направленности государства, жалобы на соседей — Польшу и Венгрию, конечно, раздувание жупела угрозы России. Умиляет совпадение гитлеровской критики «прогнивших режимов Запада» и компиляция доморощенным нацистом тезисов о «прекращении эпохи доминирования Запада», — пишет Азаров.

Отметим, что Михальчишин не стесняется использовать откровенно нацистскую терминологию, призывая к этническим чисткам, которые, по его словам, «являются оптимальным инструментом будущего очищение органов власти». Один из тезисов Михальчишина говорит о необходимости «пропагандировать тотальное уничтожение кремлевских вурдалаков и упырей, местных предателей и пятиколонников, их добровольных помощников и пособий вместо «примирения» с предателями Родины».