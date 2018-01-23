«Фрейд вцепился мертвой хваткой»: Мармазов прокомментировал оговорку Порошенко

Москва, 23 января. Журналист Руслан Мармазов прокомментировал оговорку президента Украины Петр Порошенко, упомянувшего в своей речи «сапог украинского оккупанта». По словам Мармазова, это типичная «оговорка по Фрейду».

Ранее президент Украины Петр Порошенко допустил оговорку, выступая на мероприятии, посвященном Дню Соборности. В своей речи он упомянул «сапог украинского оккупанта», который топчет украинскую землю.

«Дедушка Фрейд вцепился мертвой хваткой в мальдивского странника», – написал Мармазов на своей странице Facebook.

День Соборности отмечается на Украине 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин прокомментировал отпуск украинского президента Петра Порошенко на Мальдивах во время обострения ситуации в Донбассе. Как отметил российский президент, он не считает такое поведение зазорным для руководителя страны. Также Путин добавил, что Порошенко, по всей видимости, является состоятельным человеком, который может позволить себе провести отпуск с семьей на Мальдивах.