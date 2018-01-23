18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: курды выбили боевиков ССА из деревни на границе с Турцией
Россия
Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

    0:44  23 Января 2018  /обновлено: 1:14  23 Января 2018
    133

    Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

    Москва, 23 января. Верховный суд России отмечает во вторник 95 лет со дня образования. Торжественное мероприятие в здании Верховного суда в Москве посетит президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. 

    Мероприятие посетят также представители судейского корпуса, руководство правительства и Федерального собрания.

    Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

    Верховный суд был образован 1 января 1923 года. Его главной задачей стал судебный контроль над всеми без исключения судами. 

    В 2014 году Верховный суд был объединен с Высшим арбитражным судом. Это позволило устранить противоречия в практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #суд #верховныйсуд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли

      2:00 23 Января 2018 160
      Читать
      20:53
      Вчера

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией
      18:52
      Вчера

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Вчера

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко
      17:30
      Вчера

      Президент Аргентины прибыл в Россию
      14:56
      Вчера

      ПАСЕ выбрала нового председателя

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 2933

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      18882

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38441

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4246

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38099
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      1:40   23 Января 2018
      176
      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      0:44   23 Января 2018
      133
      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      20:37   22 Января 2018
      4906
      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      18:48   22 Января 2018
      348