Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда
Москва, 23 января. Верховный суд России отмечает во вторник 95 лет со дня образования. Торжественное мероприятие в здании Верховного суда в Москве посетит президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Мероприятие посетят также представители судейского корпуса, руководство правительства и Федерального собрания.
Верховный суд был образован 1 января 1923 года. Его главной задачей стал судебный контроль над всеми без исключения судами.
В 2014 году Верховный суд был объединен с Высшим арбитражным судом. Это позволило устранить противоречия в практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
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