Делегация США прибыла в Турцию для обсуждения хода операции «Оливковая ветвь» в Сирии

Анкара, 22 января. Делегация США прибыла в Турцию для проведения переговоров с официальными лицами страны по ситуации в Сирии, а также взаимоотношениям между странами в правовой сфере. Об этом сообщают американские СМИ.

Американскую делегацию возглавляет первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн. Как ожидается, во вторник пройдет встреча посланников США с представителями МИД Турции. Затем американская делегация посетит штаб-квартиру турецкого Генштаба ВС для обсуждения операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Военная операция Турции под названием «Оливковая ветвь» против курдских сил в районе Африна началась 20 января после серии провокаций США, одной из которых стало заявление о создании так называемых «сил безопасности границы» на основе курдских отрядов.

Напомним, в сентябре 2015 года по решению президента России Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ в Сирии. 11 декабря 2017 года Путин, во время посещения базы «Хмеймим», заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.