Microsoft может подавать в суд на россиян, отключающих автообновление Windows 10

Москва, 22 яваря. Американская корпорация Microsoft предупредила пользователей в России, что отключение автоматических обновлений Windows 10 дает ей право подавать на пользователей в суд за нарушение законодательства. Об этом сообщает официальный сайт техподдержки Microsoft.

Пользователь под ником kochurovaleksandr обратился в техподдержку, чтобы узнать, как отключить автообновления Windows 10 на его ноутбуке – по его словам, емкость его жесткого диска всего 32 ГБ и на нем попросту нет места для обновлений системы. В ответ модератор отдела техподдержки Microsoft под ником Grand_Ross написал, что отключение автообновлений нарушит статьи Гражданского кодекса РФ и статью 146 «Нарушение авторских и смежных прав» Уголовного кодекса РФ. Последняя предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Представитель Microsoft предупредил, что отказ от автообновления будет квалифицирован как незаконное использование программного обеспечения.

Второй модератор техподдержки под ником Geks52 подтвердил слова своего коллеги, добавив, что перед установкой системы пользователь соглашается с лицензионным соглашением.

«Принимая условия настоящего соглашения, вы даете согласие на получение автоматических обновлений такого типа без каких-либо дополнительных уведомлений», – заявил он.

Вскоре после публикации ответы модераторов были удалены с сайта техподдержки.

Напомним, что ранее сообщалось о выходе новой версии приложения Wine, которое обеспечивает режим совместимости с Windows для приложений, запущенных под Linux и Mac. Последняя версия поддерживает Direct3D 10 и 11, что, в частности, дает возможность запустить под Linux такие игры, как World of Warcraft, Overwatch, Team Fortress и многие другие.