Сирия: более 180 беженцев вернулись в свои дома в Алеппо, Хомсе и Дейр-эз-Зоре

Хмеймим (Сирия), 23 января. За минувшие сутки в Сирии в свои дома смогли вернуться более 180 беженцев, сообщается в информационном бюллетене Центра примирения враждующих сторон в САР.

Отмечается, что сотрудники Центра примирения активно участвуют в решении проблем гуманитарной обстановки, в том числе восстановления социально значимых объектов, организации возвращения беженцев к местам прежнего проживания. Гуманитарные вопросы обсуждались в ходе заседаний Комитетов национального примирения сирийских провинций.

Как уточнили в ЦПВС, за прошедшие сутки в свои дома вернулись 182 беженца, в том числе в провинции Алеппо — 18, в провинции Хомс — 22, в провинции Дейр-эз-Зор — 142 человека.

С сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года Путин при посещении российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии распорядился вывести значительную часть войск. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.