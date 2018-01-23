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Сирия: более 180 беженцев вернулись в свои дома в Алеппо, Хомсе и Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: более 180 беженцев вернулись в свои дома в Алеппо, Хомсе и Дейр-эз-Зоре

    0:22  23 Января 2018
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    Сирия: более 180 беженцев вернулись в свои дома в Алеппо, Хомсе и Дейр-эз-Зоре

    Хмеймим (Сирия), 23 января. За минувшие сутки в Сирии в свои дома смогли вернуться более 180 беженцев, сообщается в информационном бюллетене Центра примирения враждующих сторон в САР.

    Отмечается, что сотрудники Центра примирения активно участвуют в решении проблем гуманитарной обстановки, в том числе восстановления социально значимых объектов, организации возвращения беженцев к местам прежнего проживания. Гуманитарные вопросы обсуждались в ходе заседаний Комитетов национального примирения сирийских провинций.

    Как уточнили в ЦПВС, за прошедшие сутки в свои дома вернулись 182 беженца, в том числе в провинции Алеппо — 18, в провинции Хомс — 22, в провинции Дейр-эз-Зор — 142 человека.

    С сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года Путин при посещении российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии распорядился вывести значительную часть войск. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #алеппо #хмеймим #дейр-эз-зор #хомс
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