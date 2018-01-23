Сирия: российские офицеры доставят гумпомощь для беженцев из Африна

Хмеймим (Сирия), 23 января. Российские офицеры из Центра примирения сторон в САР готовят гуманитарную акцию для помощи беженцам из зоны боевых действий в сирийском Африне, сообщается в информационном бюллетене ЦПВС.

«Прорабатываются мероприятия по оказанию помощи беженцам, прибывающим в зону деконфликтации «Телль-Рифъат» из района Африн на севере провинции Алеппо», — говорится в сообщении Центра примирения.

Ожидается, что беженцам доставят продукты питания, питьевую воду и предметы первой необходимости уже в ближайшее время.

Сотрудники российского Центра примирения вместе с представителями Комитетами национального примирения провинций продолжают работу по оказанию гумпомощи населению в наиболее пострадавших районах Сирии.

За минувшие сутки российские офицеры доставили продукты питания общим весом более двух тонн мирным жителям поселения Маррат провинции Дейр-эз-Зор. Помимо этого, в провинции Дейр-эз-Зор в районе населенного пункта Сальхиях российские военные врачи оказали медпомощь 18 местным жителям, в том числе девяти детям.

В рамках благотворительной акции в клинику медицинского университета Алеппо было доставлено детское питание общим весом 175 кг.

Напомним, военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Африне против курдских формирований началась 20 января после провокации США, заявивших о возможном создании в Сирии «силы обороны границы» из курдских отрядов, которых в Турции считают союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

Дамаск осудил операцию в Африне, который является неотъемлемой частью Сирии.