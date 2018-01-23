Его песни – неумирающие: с Владимиром Шаинским простились в Москве. ФАН-ТВ

В российской столице состоялось прощание с композитором Владимиром Шаинским. Отдать дань памяти одному из самых ярких музыкантов XX века в Московский дом композиторов пришли те, для кого его музыка стала аккомпанементом всей жизни. Траурную церемонию посетили корреспонденты ФАН-ТВ.

С Владимиром Шаинским простились в США, и вот теперь – провожают в России. Народный артист РСФСР, автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену последние годы лечился от рака в калифорнийском Сан-Диего. 25 декабря прошлого года он скончался в одной из местных клиник.

В церемонии принял участие заместитель министра культуры России Александр Журавский:

– Когда мы узнали об этой трагедии, о смерти в Сан-Диего, Министерство культуры связалось с родственниками Владимира Яковлевича и предложило содействие в организации похорон в России. Задержка была связана с тем, что вначале были рождественские, новогодние праздники, разрешительные документы были получены только уже в начале этого года – документы о смерти.

Панихида проходит в узком кругу. Небольшой концертный зал собрал самых близких людей. Проститься с Шаинским в российскую столицу приехали оба его сына, друзья и коллеги.

Своими воспоминаниями об ушедшем товарище поделился Народный артист СССР Иосиф Кобзон:

– Смешной – наверное. Эпатажный – наверное. Но какой талантливый! Таких больше нет. Он сам радовался, когда пел свои песни! И он вселял радость и надежду. Как не хватает сегодня таких композиторов, каким был Владимир Яковлевич!

Наталья Кирюшатова, друг семьи Шаинских, признаётся:

– Я выросла на его песнях, мои родители выросли на песнях, мои дети будут расти на этих песнях. Это мой любимый композитор.

То, что такие, пусть и немногочисленные, проводы состоялись в России – заслуга семьи музыканта. Несмотря на все трудности с организацией траурных мероприятий, вдова музыканта Светлана Шаинская приняла решение о захоронении тела супруга в Москве – в Америке Шаинскому нравилось, но душой он всегда был в России.

В курсе этой ситуации оказалась певица Вера Полетаева:

– Это связано с тем, что Владимир Яковлевич долго не жил в России, прощание прошло в Сан-Диего. Я удивлена, почему это не было широко освещено в СМИ. Я думаю, что гораздо больше пришло бы поклонников.

В свои 92 года Шаинский остался ребенком – добрым, открытым и невероятно жизнелюбивым. Дома, на работе или на отдыхе он постоянно что-то сочинял и каждую минуту буквально жил в музыке. Он работал в самых разных музыкальных жанрах, писал струнные квартеты, оперы, симфонии, мюзиклы.

– Первая песня, которую я записал на радио, – это была песня Владимира Яковлевича на стихи Людмилы Овсянниковой «Белые березы», – рассказывает Народный артист России Лев Лещенко. – Потом появились песни в моем репертуаре «Не плачь, девчонка», «Старые качели», «Река детства». Мы жили с этими песнями, шли с ними по жизни. В доме у него висели всевозможные турники, он гордился тем, что в своем возрасте мог подтянуться, отжаться. Иногда даже заставлял нас, когда мы приходили на работу с ним.

– Спорт, занятия с детьми всегда, – вспоминает племянница вдовы композитора Светлана Лебедева. – Я не помню ни одного случая, чтобы он просто сидел на лавочке и ничего не делал. Быть знакомым лично с автором – это, конечно, как будто он частичку передал вместе с песней. И я думаю, всегда, конечно, останется в сердцах и в мыслях.

«Идет солдат по городу», «Родительский дом», «Вместе весело шагать», «Дважды два – четыре», «Чунга-Чанга», «От улыбки», «Песенка крокодила Гены» – 400 с лишним произведений композитора еще при его жизни стали национальным достоянием России.

– Если даже минорная песня, то у него даже минор какой-то светлый всегда был в его песнях, – считает председатель песенной комиссии Союза московских композиторов Олег Иванов.

– Несмотря на свою даже некоторую экстравагантность поведения со своими товарищами-коллегами, он был любим в композиторском сообществе, – сообщает председатель Союза московских композиторов Олег Галахов. – Его музыка была связана с детьми, его музыка была связана с военными, его музыка была связана со всеми слоями нашего населения. Так будет всегда. Его песни – они не умирающие.

Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась еще с несколькими людьми, пришедшими на церемонию прощания с Шаинским.

– Я занимаюсь музыкой с трех лет, – говорит Рагнеда, – и он дал мне это направление, этот путь. Вот вырасту – буду как Владимир Яковлевич! Я буду писать такие же детские песенки, взрослые песни, просто произведения. Просто хотелось стать хотя бы на полшага, как Владимир Яковлевич.

– Здесь должно быть все устлано цветами. Это великий… И мы еще до конца не осознали, какой человек сегодня ушел из жизни, – вздыхает Ирина Золина, друг семьи Шаинских.

Гроб с телом музыканта вынесли из Дома композиторов под громкие аплодисменты. По решению семьи, Владимира Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище.

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