Тиллерсон не считает ситуацию в Африне «конфликтом союзников по НАТО»

Вашингтон, 22 января. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не считает, что США и Турция «столкнулись» друг с другом в сирийском Африне. Об этом он заявил в этот понедельник, комментируя проведение Турцией военной операции «Оливковая ветвь».

«Нет, я совершенно не считаю, что вы можете увидеть двух союзников по НАТО противостоящими друг другу», – заявил Тиллерсон.

По его словам, США согласны с тем, что у Турции есть право на защиту от террористов. В то же время, он призвал Анкару к «сдержанности и избирательности».

Военная операция Турции против курдских сил в районе Африна началась после серии провокаций США, одной из которых стало заявление о создании так называемых «сил безопасности границы» на основе курдских отрядов. Кроме того, Анкара обвинила курдов в обстрелах своей территории, и заявила о своем намерении создать буферную зону безопасности. Власти Турции подчеркнули, что не посягают на территориальную целостность Сирии и выведут войска после окончания операции.

Напомним, в сентябре 2015 года по решению президента России Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ в Сирии. 11 декабря 2017 года Путин, во время посещения базы «Хмеймим», заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.