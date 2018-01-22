Сирия: к режиму прекращения огня присоединились еще четыре поселения

Хмеймим (Сирия), 22 января. За минувшие сутки четыре населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС).

За сутки были подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения огня поселений Риджм-Айн-Эль-Гарф провинции Алеппо, Амрия провинции Хомс, Кавкаба и Шуллин провинции Хама.

В ЦПВС сообщили также, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

С сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина по официальному запросу сирийских властей была начата военная операция ВКС РФ, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещена в РФ). 11 декабря 2017 года Путин при посещении российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии распорядился вывести значительную часть войск.

Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.