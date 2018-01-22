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Украина
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Политика
Трамп планирует посетить экономический форум в Давосе – Белый дом
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    Трамп планирует посетить экономический форум в Давосе – Белый дом

    23:50  22 Января 2018
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    Трамп планирует посетить экономический форум в Давосе – Белый дом

    Вашингтон, 22 января. Президент США Дональд Трамп все еще планирует посетить экономический форум в Давосе. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    «Если все будет происходить, как это ожидается этим днем после открытия правительства... делегация президента отправится завтра, и президент присоединится в конце этой неделе», – сказала она.

    Поездка Трампа на форум в Давосе некоторое время находилась под вопросом из-за отсутствия договоренности о финансировании американского правительства, вызвавшего его временное закрытие. Ранее сообщалось, что федеральное правительство перестало выполнять ряд функций в эту субботу из-за отсутствия договоренностей между республиканцами и демократами в сенате о ряде бюджетных параметров.

    Если Трамп посетит форум в Давосе, он станет первым американским президентом, принявшим в нем участие с 2000 года.

    Напомним, что российский президент Владимир Путин не планирует посещать форум в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января. Представитель администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что глава государства может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки», который пройдет в Аргентине в конце ноября — начале декабря.

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    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #трамп #давос #форум
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