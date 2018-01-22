18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский депутат прогнозирует «польскую весну» во Львове и «венгерскую» в Ужгороде
Весь мир
Сирия: лидер турецкой оппозиции поддержал военную операцию в Африне
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: лидер турецкой оппозиции поддержал военную операцию в Африне

    23:47  22 Января 2018
    240

    Сирия: лидер турецкой оппозиции поддержал военную операцию в Африне

    Анкара, 22 января. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу высказался в поддержку операции «Оливковая ветвь», которую ВС Турции проводят против курдской вооруженных формирований в сирийском Африне.

    После встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом политик заявил, что военная операция «была неизбежной в повестке страны». 

    «Мы желаем, чтобы она была завершена без значительных потерь. Наши военные вносят свой вклад в территориальную целостность Сирии», — сказал Кылычдароглу.

    Премьер Турции выразил благодарность руководству оппозиционных партий за поддержку операции «Оливковая ветвь».

    Военная операция Турции против курдских формирований началась 20 января после провокации США, заявивших о возможном создании в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов, которых в Турции считают союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

    Дамаск осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

    Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США настаивают на том, чтобы Турция ограничила масштабы военной операции.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #турция #африн #оливковая ветвь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией

      20:53 22 Января 2018 1121
      Читать
      18:52
      Вчера

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Вчера

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко
      17:30
      Вчера

      Президент Аргентины прибыл в Россию
      14:56
      Вчера

      ПАСЕ выбрала нового председателя
      14:35
      Вчера

      Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 2893

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      18799

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38431

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4242

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38070
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      0:44   23 Января 2018
      54
      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      20:37   22 Января 2018
      2752
      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      18:48   22 Января 2018
      336
      США разрабатывают и испытывают биологическое оружие на Украине и в Грузии. Колонка Владимира Тулина

      США разрабатывают и испытывают биологическое оружие на Украине и в Грузии. Колонка Владимира Тулина

      18:24   22 Января 2018
      4064