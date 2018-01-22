Сирия: лидер турецкой оппозиции поддержал военную операцию в Африне

Анкара, 22 января. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу высказался в поддержку операции «Оливковая ветвь», которую ВС Турции проводят против курдской вооруженных формирований в сирийском Африне.

После встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом политик заявил, что военная операция «была неизбежной в повестке страны».

«Мы желаем, чтобы она была завершена без значительных потерь. Наши военные вносят свой вклад в территориальную целостность Сирии», — сказал Кылычдароглу.

Премьер Турции выразил благодарность руководству оппозиционных партий за поддержку операции «Оливковая ветвь».

Военная операция Турции против курдских формирований началась 20 января после провокации США, заявивших о возможном создании в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов, которых в Турции считают союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

Дамаск осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США настаивают на том, чтобы Турция ограничила масштабы военной операции.