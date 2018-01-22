Трое россиян были включены в список самых перспективных молодых европейцев

Москва, 22 января. В список 30 выдающихся инноваторов Европы моложе 30 лет по версии Forbes вошли трое граждан России. Все они ведут бизнес за пределами РФ.

В сфере финансов эксперты отметили Дениса Федоряева, который вместе с датчанином Кристианом Арнстедтом открыл в Копенгагене фирму Blazar Capital, специализирующуюся в области электронной коммерции.

В список молодых инноваторов, которые «изменяют наше представление о шопинге» попала уроженка Москвы Гульназ Хусаинова, открывшая в Дании компанию EasySize.

Представителем России в списке культуры и искусства стала Татьяна Кожевникова, основавшая в центре Лондона магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London.

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал страны Евразийского экономического союза ускорить развитие цифровой экономики, а также активнее внедрять высокие технологии в промышленность, госуправление и другие сферы