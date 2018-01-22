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Украина
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Трое россиян были включены в список самых перспективных молодых европейцев
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    Трое россиян были включены в список самых перспективных молодых европейцев

    23:30  22 Января 2018
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    Трое россиян были включены в список самых перспективных молодых европейцев

    Москва, 22 января. В список 30 выдающихся инноваторов Европы моложе 30 лет по версии Forbes вошли трое граждан России. Все они ведут бизнес за пределами РФ.

    В сфере финансов эксперты отметили Дениса Федоряева, который вместе с датчанином Кристианом Арнстедтом открыл в Копенгагене фирму Blazar Capital, специализирующуюся в области электронной коммерции.

    В список молодых инноваторов, которые «изменяют наше представление о шопинге» попала уроженка Москвы Гульназ Хусаинова, открывшая в Дании компанию EasySize.

    Представителем России в списке культуры и искусства стала Татьяна Кожевникова, основавшая в центре Лондона магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London.

    Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал страны Евразийского экономического союза ускорить развитие цифровой экономики, а также активнее внедрять высокие технологии в промышленность, госуправление и другие сферы

     

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    Автор: Антон Зарубин
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    #россияне #технологии #forbes #европа #инновации
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