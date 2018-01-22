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Сирия: первый турецкий военный погиб в ходе операции в Африне 
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    Сирия: первый турецкий военный погиб в ходе операции в Африне 

    23:29  22 Января 2018
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    Сирия: первый турецкий военный погиб в ходе операции в Африне 

    Анкара, 22 января. Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции в сирийском Африне, говорится в сообщении генштаба ВС Турции.

    В сообщении уточняется, что «22 января в ходе операции «Оливковая ветвь» при столкновении с террористами «Рабочей партии Курдистана»/«Сил самообороны сирийских курдов»/ИГ1 («Исламское государство»1, запрещена в РФ) в районе Гюльбаба провинции Килис погиб турецкий военный».

    Генштаб Турции объявил о начале операции против формирований курдов в сирийском Африне 20 января в ответ на провокацию Вашингтона, объявившего о намерении создать в Сирии «силы обороны границы» из курдских отрядов, которых в Турции считают союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

    Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Штаты настаивают на том, чтобы Турция ограничила масштабы своей военной операции в Африне. По ее словам, это «отвлекает от международных усилий, направленных на устойчивый разгром» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #турция #анкара #африн #встурции #оливковая ветвь
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