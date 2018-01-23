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Украина
Разные языки, общий враг: как Порошенко Украину «объединил»
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    Разные языки, общий враг: как Порошенко Украину «объединил»

    7:13  23 Января 2018
    1920

    Разные языки, общий враг: как Порошенко Украину «объединил»

    22 января Украина отпраздновала День соборности, то есть единства, которого сейчас так не хватает стране. Говоря начистоту, его не хватало всегда. 99 лет назад Восток и Запад протянули друг другу руки в попытке создать «Большую Украину».

    Но государственное строительство не задалось. Одесса и Донбасс сочли за лучшее подчиниться Совету народных комиссаров в Петрограде. Харьков стал на путь строительства Советской власти. Деятели УНР не убедили в своей состоятельности «друзей-немцев».

    Как следствие, власть перешла к Павлу Скоропадскому. Когда Гетьманат пал, Украинская народная республика вновь заявила о себе, и вновь ненадолго. При этом дружба с западными побратимами разладилась безнадежно. После непродолжительных конвульсий УНР и ЗУНР благополучно почили, уступив место более жизнеспособным большевикам.

    Объединить Восток и Запад на деле смог лишь «кровавый тиран» Сталин в 1939 году, «позаимствовав» при этом у Польши добротный кусок территории.

    Разные языки, общий враг: как Порошенко Украину «объединил»

    Включение Западной Украины в состав УССР стало прямым следствием акта Молотова-Рибентропа и секретных протоколов к нему.

    После войны территория УССР увеличилась за счет Закарпатской области. Финальным подарком «от советской власти неблагодарным потомкам» стала передача Крыма в эпоху правления товарища Хрущева.

    Разные языки, общий враг: как Порошенко Украину «объединил»

    Однако современные киевские политики и «ученые» сморят в прошлое по-новаторски. Мол, всю свою «тысячелетнюю историю» «Украина-Русь» (прямая наследница «Шумер и Аккад-Руси») стремилась к европейскому счастью, а «подлые» и «агрессивные» москали то и дело все портили. И неважно, в какие цвета рядился коварный супостат.

    Особенно достается на орехи советской власти, которую украинский законодатель приравнял к гитлеровской Германии.

    Следует отметить, что не только сомнительная историческая легенда бросает тень на светлый праздник соборности. Ведь сегодня страна расколота.

    Крым потерян, а Донбасс охвачен гражданским противостоянием. Не всем близки «идеалы Майдана» и на уцелевшей части страны. Резкое падение уровня жизни, произвол и безнаказанность «активистов», подавление инакомыслия и доведенная до абсурда украинизация, безусловно, отталкивают людей от власти.

    Хотя Порошенко попытался было сплотить народ. В поздравительной речи ко Дню соборности глава государства заявил, что «языки у нас разные, а цель и враг — один».

    Что и говорить, достойная программа. Впрочем, после тайного визита «президента воюющей страны» на Мальдивские острова слова Петра Алексеевича наверняка потеряли вес в глазах даже самых наивных граждан.

    Очень некстати украинский лидер начал заговариваться. В прошлый раз гарант сообщил изумленной публике, что украинцы, как никто другой, знают о подлости украинского режима.

    А теперь украинский сапог начал топтать украинскую землю.

    Креативом на день соборности отметился не только Порошенко. Глава МИД Павел Климкин предложил разобрать на металлолом Арку Дружбы народов, символизирующую дружбу между украинцами и россиянами.

    Дипломат от Бога.

    Разные языки, общий враг: как Порошенко Украину «объединил»

    Некоторая активность по случаю праздника была проявлена в столице, где патриотично настроенные граждане протянули (очередной) государственный флаг-рекордсмен через весь мост Патона, символически соединив берега Днепра.

    Хотя на заре независимого бытия энтузиазма было большое. Тогда живая цепь украинцев соединила Киев и Львов.

    Ну ничего, мост — это тоже кое-что.

    А в Станице Луганской запустили сине-желтый стяг по направлению к «оккупированному» Луганску.

    Но вряд ли послание подняло настроение его получателям…

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #порошенко #унр #день соборности #зунр
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