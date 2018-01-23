Разные языки, общий враг: как Порошенко Украину «объединил»

22 января Украина отпраздновала День соборности, то есть единства, которого сейчас так не хватает стране. Говоря начистоту, его не хватало всегда. 99 лет назад Восток и Запад протянули друг другу руки в попытке создать «Большую Украину».

Як це було. На Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР. Кінохроніка, 22 січня 1919 р pic.twitter.com/Qr64wYHrvb — History Ukraine (@History_Ukraine) January 22, 2018

Но государственное строительство не задалось. Одесса и Донбасс сочли за лучшее подчиниться Совету народных комиссаров в Петрограде. Харьков стал на путь строительства Советской власти. Деятели УНР не убедили в своей состоятельности «друзей-немцев».

Как следствие, власть перешла к Павлу Скоропадскому. Когда Гетьманат пал, Украинская народная республика вновь заявила о себе, и вновь ненадолго. При этом дружба с западными побратимами разладилась безнадежно. После непродолжительных конвульсий УНР и ЗУНР благополучно почили, уступив место более жизнеспособным большевикам.

Объединить Восток и Запад на деле смог лишь «кровавый тиран» Сталин в 1939 году, «позаимствовав» при этом у Польши добротный кусок территории.

Включение Западной Украины в состав УССР стало прямым следствием акта Молотова-Рибентропа и секретных протоколов к нему.

После войны территория УССР увеличилась за счет Закарпатской области. Финальным подарком «от советской власти неблагодарным потомкам» стала передача Крыма в эпоху правления товарища Хрущева.

Однако современные киевские политики и «ученые» сморят в прошлое по-новаторски. Мол, всю свою «тысячелетнюю историю» «Украина-Русь» (прямая наследница «Шумер и Аккад-Руси») стремилась к европейскому счастью, а «подлые» и «агрессивные» москали то и дело все портили. И неважно, в какие цвета рядился коварный супостат.

Історичні документи доводять, що Росія ніколи не полишала мрії позбутися українського руху раз і назавжди



Принаймні сьогоднішня риторика їх міністра закордонних справ мало відрізняється від риторики його колеги Сергія Сазонова, який керував МЗС Росії 100 років тому pic.twitter.com/nOyU2VpppF — Петро Порошенко (@poroshenko) January 22, 2018

Особенно достается на орехи советской власти, которую украинский законодатель приравнял к гитлеровской Германии.

Следует отметить, что не только сомнительная историческая легенда бросает тень на светлый праздник соборности. Ведь сегодня страна расколота.

Сегодня День соборности окраины.

Бред какой то,где соборность ? — Галина (@_Alina_35_) January 22, 2018

Крым потерян, а Донбасс охвачен гражданским противостоянием. Не всем близки «идеалы Майдана» и на уцелевшей части страны. Резкое падение уровня жизни, произвол и безнаказанность «активистов», подавление инакомыслия и доведенная до абсурда украинизация, безусловно, отталкивают людей от власти.

Хотя Порошенко попытался было сплотить народ. В поздравительной речи ко Дню соборности глава государства заявил, что «языки у нас разные, а цель и враг — один».

Порошенко в День соборності: Ми говоримо різними мовами, але в нас спільний ворог - https://t.co/4QVEq9NeSa pic.twitter.com/uHx9OYtQrY — Новинарня (@Novynarnia) January 22, 2017

Что и говорить, достойная программа. Впрочем, после тайного визита «президента воюющей страны» на Мальдивские острова слова Петра Алексеевича наверняка потеряли вес в глазах даже самых наивных граждан.

Очень некстати украинский лидер начал заговариваться. В прошлый раз гарант сообщил изумленной публике, что украинцы, как никто другой, знают о подлости украинского режима.

СТРАНА.ua: Порошенко рассказал дипломатам о подлости украинского режима - https://t.co/CvuRAwUHFi pic.twitter.com/jnn9IM5OfV — НОВОСТИ24 (@andrey260404) December 29, 2017

А теперь украинский сапог начал топтать украинскую землю.

Креативом на день соборности отметился не только Порошенко. Глава МИД Павел Климкин предложил разобрать на металлолом Арку Дружбы народов, символизирующую дружбу между украинцами и россиянами.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разобрать на металлолом Арку дружбы народов в Киеве.

Подробнее тут: https://t.co/xH2SHeFLQY pic.twitter.com/A0UlxDCQcs — 112.ua (@news112ua) January 22, 2018

Дипломат от Бога.

Некоторая активность по случаю праздника была проявлена в столице, где патриотично настроенные граждане протянули (очередной) государственный флаг-рекордсмен через весь мост Патона, символически соединив берега Днепра.

#Украина сегодня отмечает День соборности

В этот день 99 лет назад был провозглашен акт воссоединения УНР и ЗУНР pic.twitter.com/2QuTZ7wvI3 — Украина Сегодня (@UkrainaSegodnya) January 22, 2018

Хотя на заре независимого бытия энтузиазма было большое. Тогда живая цепь украинцев соединила Киев и Львов.

Ну ничего, мост — это тоже кое-что.

А в Станице Луганской запустили сине-желтый стяг по направлению к «оккупированному» Луганску.

В День Соборности Украины украинский флаг поднялся на высоту два километра и полетел в Луганск. https://t.co/UKNNckUmiY pic.twitter.com/ALdmEJb3U7 — Voronz (@voronz) January 22, 2018

Но вряд ли послание подняло настроение его получателям…