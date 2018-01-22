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Сирия: США призвали Турцию к сдержанности в военных действиях в Африне
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    Сирия: США призвали Турцию к сдержанности в военных действиях в Африне

    23:19  22 Января 2018
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    Сирия: США призвали Турцию к сдержанности в военных действиях в Африне

    Вашингтон, 22 января. США настаивают на том, чтобы Турция ограничила масштабы и продолжительность своей военной операции в сирийском Африне. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    Сандерс отметила, что Вашингтон «серьезно относится к законной обеспокоенности Турции в сфере безопасности». Однако, с точки зрения США, военная операция «подрывает сравнительно стабильный район Сирии, отвлекает от международных усилий, направленных на устойчивый разгром ИГ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1, запрещена в РФ)». 

    По словам Сандерс, ИГ может воспользоваться военной операцией в Африне, чтобы пополнить запасы и получить «безопасное пристанище». 

    «Мы призываем Турцию проявлять сдержанность в своих военных действиях и риторике, гарантировать, что ее операции является ограниченными по масштабу и продолжительности, гарантировать доставку гуманитарной помощи и избегать уничтожения мирного населения», — заявила Сандерс. 

    Отметим, в понедельник постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что члены Совета безопасности ООН призвали Турцию к сдержанности в ситуации вокруг Африна. При этом по итогам консультаций СБ ООН не стал принимать никаких официальных заявлений.

    Напомним, 20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском районе Африн. Военная операция стала ответом на провокацию США: в Вашингтоне заявили о возможности создания в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов. В Турции считают сирийских курдов союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

    Официальный Дамаск осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #турция #анкара #сандерс #африн #оливковая ветвь
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