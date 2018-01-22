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СБ ООН призвал Турцию к сдержанности в ходе операции в Африне – Делаттр
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    СБ ООН призвал Турцию к сдержанности в ходе операции в Африне – Делаттр

    23:13  22 Января 2018
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    СБ ООН призвал Турцию к сдержанности в ходе операции в Африне – Делаттр

    Нью-Йорк, 22 января. Члены Совета безопасности ООН обратились к Турции с призывом сохранять сдержанность в ситуации вокруг сирийского города Африн, где проходит военная операция Анкары. Об этом рассказал постпред Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр.

    «Призыв к сдержанности (Турции, прим. ФАН.) широко обсуждался во время дискуссий», – заявил Делаттр по итогам консультаций в СБ ООН, которые прошли в закрытом режиме.

    Он добавил, что Франция призывает Турцию к сдержанности, однако не может говорит за остальных членов СБ ООН.

    Отмечается также, что СБ ООН не стал принимать каких-либо официальных заявлений по ситуации в Африне.

    Военная операция Турции против курдских сил в районе Африна началась после серии провокаций США, одной из которых стало заявление о создании так называемых «сил безопасности границы» на основе курдских отрядов.

    Напомним, в сентябре 2015 года по решению президента России Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ в Сирии. 11 декабря 2017 года Путин, во время посещения базы «Хмеймим», заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск. 

     

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    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #турция #курды #франция #совбез оон #африн #делаттр
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