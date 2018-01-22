Запашный: Огромная поддержка Путина – следствие его трудолюбия и патриотизма

Москва, 22 января. Причиной огромной поддержки Владимира Путина со стороны российских граждан являются его трудолюбие и патриотизм. Об этом заявил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, который стал одним из доверенных лиц Путина.

«Я убежден в том, что Путин сейчас является безальтернативным президентом, он не имеет сегодня серьезного конкурента. Я ни в коем случае не принижаю достоинств других кандидатов, но ту поддержку, которой Путин добился благодаря своей работе, трудолюбию, патриотизму - она сегодня на зависть для многих других кандидатов», – приводит слова Запашного РИА Новости.

Запашный подчеркнул, что остальным кандидатам предстоит серьезная работа, если они хотят добиться подобного успехи и поддержки избирателей. Кроме того, директор цирка выразил уверенность в том, что Россия сейчас движется в правильном направлении.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время проходит сбор подписей в его поддержку, уже собрано более 1,6 миллионов.

Владимир Путин. Биография