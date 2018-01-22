Глава Генштаба Британии назвал Россию наибольшей угрозой для страны
Лондон, 22 января. Начальник Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер назвал Россию наибольшей угрозой Соединенному Королевству. Об это он заявил, выступая в понедельник в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI).
Картер в своей речи подчеркнул, что, по его мнению, Россия «представляет собой наиболее комплексную и эффективную государственную угрозу нашей стране со времен окончания холодной войны». По его словам, такое мнение разделяют и его коллеги из США, Франции и Германии.
Чтобы успешно противостоять России Картер предлагает, в том числе, «снизить уровень энергетической зависимости от России», «рассказать российскому населению, что на самом деле происходит» и усилить меры по кибербезопасности.
Заявление Картера уже прокомментировало посольство РФ в Лондоне, сообщает ТАСС. По словам дипломатов в Twitter, «Россию представляют в качестве врага для того, чтобы оправдать более высокий оборонный бюджет».