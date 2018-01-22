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Сирия: Джонсон и Тиллерсон обсудили политическое смещение Асада
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    Сирия: Джонсон и Тиллерсон обсудили политическое смещение Асада

    22:36  22 Января 2018
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    Сирия: Джонсон и Тиллерсон обсудили политическое смещение Асада

    Лондон, 22 января. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили, как политическим путем завершить правление в Сирии президента Башара Асада. Об этом сообщается в заявлении официального представителя британского МИД по итогам прошедших в понедельник переговоров.

    В заявлении сообщается, что Джонсон «выразил поддержку недавней речи госсекретаря Тиллерсона по сирийскому кризису». 

    «Госсекретарь и глава МИД обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы продвинуться к политическому процессу, результатом которого станет конец правления режима Асада», — говорится в заявлении.

    Сирия: Джонсон и Тиллерсон обсудили политическое смещение Асада

    На минувшей неделе в ходе выступления в Стэнфордском университете Тиллерсон сделал ряд заявлений по Сирии. В частности, он сообщил, что Штаты, ЕС и региональные партнеры не будут оказывать помощь в восстановлении подконтрольных  Асаду районов, и призвал другие страны оказывать экономическое давление на Асада. 

    США и ряд западных стран настаивают на уходе легитимного президента Сирии Башара Асада в отставку. Россия же неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы государства должен решать только сам сирийский народ.

    Власти Сирии также неоднократно обращали внимание общественности на то, что коалиция во главе с США действует в САР незаконно и без разрешения руководства страны.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #асад #джонсон #тиллерсон #коалициясша
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