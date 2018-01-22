Сирия: Джонсон и Тиллерсон обсудили политическое смещение Асада

Лондон, 22 января. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили, как политическим путем завершить правление в Сирии президента Башара Асада. Об этом сообщается в заявлении официального представителя британского МИД по итогам прошедших в понедельник переговоров.

В заявлении сообщается, что Джонсон «выразил поддержку недавней речи госсекретаря Тиллерсона по сирийскому кризису».

«Госсекретарь и глава МИД обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы продвинуться к политическому процессу, результатом которого станет конец правления режима Асада», — говорится в заявлении.

На минувшей неделе в ходе выступления в Стэнфордском университете Тиллерсон сделал ряд заявлений по Сирии. В частности, он сообщил, что Штаты, ЕС и региональные партнеры не будут оказывать помощь в восстановлении подконтрольных Асаду районов, и призвал другие страны оказывать экономическое давление на Асада.

США и ряд западных стран настаивают на уходе легитимного президента Сирии Башара Асада в отставку. Россия же неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы государства должен решать только сам сирийский народ.

Власти Сирии также неоднократно обращали внимание общественности на то, что коалиция во главе с США действует в САР незаконно и без разрешения руководства страны.