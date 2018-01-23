Ошибки США в Сирии могут сыграть на руку России – эксперт

Москва, 22 января. Власти США допустили ряд ошибок и промахов в своей ближневосточной политике, что может сыграть на руку России. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми, выступая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам Кедми, Вашингтон слабо понимает происходящее на Ближнем востоке, что подтверждают систематические промахи американской политики в этом регионе.

«Если у кого-то были сомнения, что Ближний Восток – дело тонкое, то не для американцев. Они этого не понимают. В Ираке установили проиранское правительство – ай, молодцы. Только американские президенты могли столько лет возиться с Ираком, чтобы установить там проиранское правительство. Почему? Потому что американцы не понимают, что происходит на Ближнем Востоке», – заявил эксперт.

Также он отметил, что конфликт между турками и курдами в Африне был «выстроен американцами на пустом месте». Главной причиной этого он назвал отсутствие целенаправленной политики государства в США в последние годы.

Эксперт выразил убежденность, что «курдская проблема» на Ближнем востоке не будет решена, а курды не получат автономии ни в Турции, ни в Ираке. Кроме того, он считает, что у Турции нет перспектив сохранить свое военное присутствие в Сирии из-за жесткой позиции Дамаска.

«Пока турки взвились из-за очередной глупости американцев, и будут разбираться с курдами, самое основное, что происходит в Сирии – это Идлиб. Не зря два дня назад «великие правдорубы» CNN начали вести репортажи о том, что в Идлибе повторяется трагедия не Мосула, не Ракки – Алеппо. Опять будут бомбить «несчастных беженцев», «оппозицию» – и никто не говорит, что там «Аль-Каида»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (террористические организации, запрещены в России)», – выразил мнение Кедми.

По словам Кедми, пока Турция будет проводить военную операцию в Африне, сирийские войска, ВКС РФ и шиитское ополчение окончательно разгромят остатки террористов в Идлибе.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии. Кроме того, Владимир Путин обсудил с президентом Турции вопрос об участии курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии, который состоится в Сочи 29-30 января.

1 Организация запрещена на территории РФ.