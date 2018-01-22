Сирия: глава USAID посетил Ракку с неофициальным визитом

Вашингтон, 22 января. Руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин с неофициальным визитом побывал в сирийской Ракке, став, таким образом, самым высокопоставленным представителем американских властей, побывавших в этом городе.

Грин прибыл в Ракку в сопровождении главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Джозефа Вотела. Визит был совершен в рамках усилий Вашингтона стабилизировать обстановку на территориях, освобожденных от террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

«Сейчас наступил тот момент, когда люди на самом деле хотят вернуться в свои дома, так что эту возможность нужно использовать», – заявил Грин в телефонном интервью информационному агентству Reuters по окончанию визита в Ракку.

Напомним, что 11 декабря президент Владимир Путин сообщил, что основная задача российских военнослужащих в Сирии выполнена и распорядился начать вывод из страны большей части группировки войск. Военная операция ВС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года по указанию президента России Владимира Путина и с согласия Совета Федерации

1 Организация запрещена на территории РФ.