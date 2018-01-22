Сирия: ООН готовит крупномасштабную гуманитарную операцию для жителей Африна

Вашингтон, 22 января. ООН готовит крупномасштабную гуманитарную операцию по доставке помощи жителям сирийского города Африн, которые оказались в зоне военной операции, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

Как сообщил на пресс-конференции Дюжаррик, ООН готовит «крупномасштабное реагирование в зависимости от нужд гражданского населения». При этом он отметил, что в Организации внимательно следят за ситуацией и «очень обеспокоены поступающими сообщениями о столкновениях».

Представителя генсека добавил, что «риски для гражданского населения велики». По данным ООН, в настоящее время в районе находятся около 324 тыс. человек.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь», направленной против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Начало операции стало ответом на провокацию США: в Вашингтоне заявили о возможности создания в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов, что полностью неприемлемо для Анкары, где считают сирийских курдов союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».