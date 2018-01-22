Выборы-2018: ЦИК РФ запустил интерактивную карту с местоположением избирательных комиссий

Москва, 22 января. Пресс-служба Центрального избирательного комитета Российской Федерации сообщила о запуске интерактивной карты, с помощью которой любой россиянин сможет легко узнать местоположение ближайшего регионального избиркома.

«На сайте Центризбиркома появился сервис «ТИК и УИК на карте России». С его помощью можно узнать адрес своей участковой или территориальной избирательной комиссии», — указано в заявлении представителей ведомства.

Ранее заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев проинформировал о том, что список зарубежных избирательных участков будет полностью сформирован до конца января. Президентские выборы пройдут в марте 2018 года.

Напомним, в понедельник Центризбирком принял решение о регистрации 154 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.