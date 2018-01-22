«Пусть платит Украина»: Пушков ответил СЕ на вопрос о членских взносах РФ

Москва, 22 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил генсеку Совета Европы (СЕ) Турбьерну Ягланду, который напомнил России о необходимости внесения членских взносов. Пушков предложил СЕ взимать российские членские взносы с Украины.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — приводит слова Пушкова RT.

В этот понедельник, выступая в ПАСЕ, Ягланд напомнил, что Россия, как страна-член Совета Европы обязана заплатить взнос в феврале этого года.

Ранее в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой российская делегация уже в третий раз не приняла участия, так как в 2014 году была лишена права голоса и других полномочий из-за позиции по Крыму. В конце июня прошлого года Россия заявила, что приостанавливает часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год, пока права российской делегации не будут восстановлены в полном объеме.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к сотрудничеству со всеми странами. Российский лидер также отметил, что необходимо поддерживать контакты российских парламентариев с зарубежными коллегами.