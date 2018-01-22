18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: США призвали Турцию к сдержанности в военных действиях в Африне
Политика
ССА покидает стратегические высоты Бурсея в Африне
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ССА покидает стратегические высоты Бурсея в Африне

    22:00  22 Января 2018
    1263

    ССА покидает стратегические высоты Бурсея в Африне

    Анкара, 22 января. Оппозиционная правительству Сирии группировка «Сирийская свободная армия» (ССА) покидает ранее захваченные стратегические высоты Бурсея, которые расположены к северо-востоку от Африна. Об этом сообщают турецкие СМИ.

    По данным СМИ, подразделения вооруженных сил Турции и формирования ССА заняли высоты Бурсея в рамках операции против сирийских курдов в Африне. Однако позднее турецкая армия и формирования ССА были вынуждены покинуть высоты Бурсея из-за ожесточенного сопротивления со стороны курдов.

    В свою очередь, представитель командования коалиции «Силы демократической Сирии», в которую входят вооруженные формирования курдов, сообщил, что Турция потеряла убитыми более 40 военнослужащих и наемников ССА в результате столкновений с курдскими формированиями в районе сирийского Африна. Однако вице-премьер Турции Бекир Боздаг опроверг информацию о гибели турецких военных в Африне, отметив, что за время проведения операции в сирийском Африне ни один из турецких военнослужащих не пострадал.

    Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции против курдов в сирийском Африне. Операция Турции под названием «Оливковая ветвь» стала ответом на действия международной коалиции во главе с США, которые ранее заявили о создании в Сирии «силы безопасности границы», которые будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Власти Турции заявили, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии являются террористической армией, пообещав ее уничтожить.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #турция #курды #анкара #африн
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией

      20:53 22 Января 2018 856
      Читать
      18:52
      Сегодня

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Сегодня

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко
      17:30
      Сегодня

      Президент Аргентины прибыл в Россию
      14:56
      Сегодня

      ПАСЕ выбрала нового председателя
      14:35
      Сегодня

      Турция начала наступление на сирийский Африн с нового направления

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 2815

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      18559

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38412

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4233

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38026
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      20:37   22 Января 2018
      813
      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров назвал главную цель конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

      18:48   22 Января 2018
      306
      США разрабатывают и испытывают биологическое оружие на Украине и в Грузии. Колонка Владимира Тулина

      США разрабатывают и испытывают биологическое оружие на Украине и в Грузии. Колонка Владимира Тулина

      18:24   22 Января 2018
      3767
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть первая

      14:07   22 Января 2018
      3973