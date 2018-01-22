ССА покидает стратегические высоты Бурсея в Африне

Анкара, 22 января. Оппозиционная правительству Сирии группировка «Сирийская свободная армия» (ССА) покидает ранее захваченные стратегические высоты Бурсея, которые расположены к северо-востоку от Африна. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным СМИ, подразделения вооруженных сил Турции и формирования ССА заняли высоты Бурсея в рамках операции против сирийских курдов в Африне. Однако позднее турецкая армия и формирования ССА были вынуждены покинуть высоты Бурсея из-за ожесточенного сопротивления со стороны курдов.

В свою очередь, представитель командования коалиции «Силы демократической Сирии», в которую входят вооруженные формирования курдов, сообщил, что Турция потеряла убитыми более 40 военнослужащих и наемников ССА в результате столкновений с курдскими формированиями в районе сирийского Африна. Однако вице-премьер Турции Бекир Боздаг опроверг информацию о гибели турецких военных в Африне, отметив, что за время проведения операции в сирийском Африне ни один из турецких военнослужащих не пострадал.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции против курдов в сирийском Африне. Операция Турции под названием «Оливковая ветвь» стала ответом на действия международной коалиции во главе с США, которые ранее заявили о создании в Сирии «силы безопасности границы», которые будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат. Власти Турции заявили, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии являются террористической армией, пообещав ее уничтожить.