«Политическое хамство»: в Совфеде отреагировали на заявление Киева о передаче техники из Крыма

Москва, 22 января. Отказ Киева от предложения России, посвященного возвращению украинской техники из Крыма, был ожидаем. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

По словам сенатора, украинская сторона не хочет искать даже «малейшие точки соприкосновения» с Москвой.

«Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову», — подчеркнул Клинцевич.

Он также напомнил о том, что в 2014 году население Крыма приняло решение о вхождении в состав Российской Федерации. Поэтому статус полуострова обсуждению не подлежит.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил передать Украине военную технику, которая осталась на Крымском полуострове. Однако глава украинского МИД Павел Климкин назвал данную инициативу «трюком».