Экс-главком ВКС РФ назвал цель авиаударов США в Сирии

Москва, 22 января. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил, что целями авиаударов США в Сирии были школы, мечети, дома мирных жителей и промышленная инфраструктура.

«Мы знаем, какие цели выбирали американцы, когда бомбили сирийскую территорию. Для чего это сделано? Чтобы как можно дольше Сирия именно восстанавливала свое разрушенное хозяйство, а не зарабатывала деньги для обновления армии», — сказал Бондарев в комментарии RT.

По его словам, под ударами авиации США в основном оказывалась промышленная инфраструктура, дома мирных жителей, а также школы и мечети. Он также добавил, что Россия намерена продолжить оказывать помощь сирийскому народу в восстановлении экономики Сирии.

Ранее британские аналитики из мониторинговой группы AirWars Monitoring group сообщили, что в 2017 году жертвами ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии стали более шести тысяч мирных жителей. Аналитики также сообщают, что число мирных жителей, получивших ранения в результате ударов коалиции в 2017 году, увеличилось на 55% по сравнению с 2016 годом. Эксперты отмечают, что резкий рост случаев гибели мирного населения от действий коалиции совпал со снижением активности российских сил в Сирии.

При этом в конце декабря в Минобороны США сообщили, что с начала операции в Сирии и Ираке в результате ударов коалиции погибли более 800 мирных жителей, информация по еще 603 смертельным случаям расследуется.