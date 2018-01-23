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Новости Сирии
Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе
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    Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе

    6:00  23 Января 2018
    1661

    Атаки Турции и ССА в Алеппо

    Сирия, 23 января. ССА** и турецкая армия продолжают наступать на позиции курдов в Алеппо. САА при помощи ВКС РФ продвинулась в Хаме и Идлибе. Пять мирных жителей погибли в Дамаске под обстрелом боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывали воздушную поддержку САА в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Табара Аль-Хашр, Ум Аль-Хута и  Абу Духур на юго-востоке Идлиба; обстреливали позиции радикалов в Восточной Гуте; сорвали поставку оружия боевикам на северо-востоке Дамаска; заняли пять населенных пунктов на юге Алеппо; вели перестрелки с боевиками в Даръа.

    «Исламское государство»1: утратило деревню Абу-Харик к северо-востоку от Хамы; организовало взрыв в городе Даиль в Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): при помощи турецких войск заняла три населенных пункта в кантоне Африн в Алеппо; потеряла город Шинкель на северо-западе Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА к северу от Хамы; оказалась под огнем САА в районе города Джиср Аш-Шугур на западе провинции Идлиб; предприняла попытку контрнаступления в Идлибе; обстреляла районы Баб Тума и Аль-Касаа в городе Дамаск.

    «Джейш Ат-Тувар»: опровергла сообщения о переходе на сторону вооруженной оппозиции в Алеппо.

    Курды: подверглись бомбардировкам ВВС Турции в Алеппо; оказались под огнем турецких сил в провинции Хасака; обстреляли позиции турок в провинции Килис в Турции; провели митинги против операции Турции в Алеппо в Хасаке; заявили, что уничтожили более 10 турецких солдат в Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В первой половине дня сотрудникам федеральной полиции удалось предотвратить ввоз крупной партии оружия и боеприпасов в район Восточной Гуты. Как передавал новостной портал Al Masdar News, один из боевиков под видом мирного жителя пытался провезти в грузовике винтовки, гранатометы и СВУ на территории, подконтрольные исламистам. Вероятно, радикалы намеревались передать оружие антиправительственным группировкам, противостоящим Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Хараста и Ирбин. После этого правительственные силы задействовали ВВС САР, чтобы нанести предупредительные авиаудары по военным объектам боевиков в преддверии возобновления боевых действий.

    Накануне вечером под огнем радикалов в очередной раз оказались жилые кварталы Дамаска — христианские районы Баб Тума и Аль-Касаа. В результате ракетных ударов исламистов не менее пяти местных граждан погибли, восемь человек получили ранения.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Продолжились ожесточенные столкновения между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) с одной стороны и Сирийской свободной армией (ССА), выступающей при поддержке турецких войск, с другой. В результате боев, разворачивающихся на территории кантона Африн, боевикам ССА и армии Турции удалось захватить населенные пункты Раджу, Басрайя и Таль Шейх Харуз. Несмотря на видеодоказательства, курдские источники утверждали, что отряды SDF не понесли никаких территориальных потерь, а, напротив, вернули город Шинкель, захваченный ССА днем ранее.

    На протяжении суток отмечались перестрелки на сирийско-турецкой границе. В ходе вооруженного противостояния за весь день турки лишились более 10 военнослужащих, а также одного танка, передавал интернет-портал Al Masdar News. О потерях со стороны курдов все еще не сообщалось. Во второй половине дня турки продолжили демонтировать пограничную стену на окраинах Алеппо, чтобы обеспечить переброску дополнительных подразделений и техники на свои позиции в провинции, о чем сообщал Twitter-канал (kurdistannews24).

    Командование армии Турции выступило с заявлением об открытии нового фронта в районе кантона Кобани. Таким образом, турецкие подразделения и поддерживающие их боевики ССА намереваются наступать на позиции курдов сразу на двух направлениях.

    Стало известно о том, что организация «Джейш Ат-Тувар» не покинула ряды союзников «демократической армии». Командование бригады опубликовало заявление о том, что интернет-порталы формирования были взломаны турецкими хакерами, которые разместили ложную информацию.

    На юге провинции САА при поддержке союзников и ВКС РФ продолжила наступление на позиции «Джебхат Ан-Нусры»1***, в результате чего были освобождены населенные пункты Абу Марир, Тарфави, Хмемат Ад-Даер, Вериди Гарбие и Табара, а также ликвидированы несколько радикалов, передавал Twitter-канал (syrianArabAramy).

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    В северо-восточной части провинции вновь фиксировались вооруженные столкновения между сирийской армией и радикалами антиправительственных формирований. Военный источник в социальной сети Twitter (daraa_f), подконтрольный вооруженной оппозиции, передавал, что, несмотря на режим тишины, действующий в регионе, боевики не перестают обстреливать позиции армии САР, а также мирные населенные пункты, занимаемые правительственными войсками. Так, на этот раз под огнем исламистов оказались опорные пункты САА у деревень Масика, Буср Аль-Харири и Альма. Военнослужащие САР были вынуждены провести ответный обстрел.

    Мощный взрыв прогремел северне административного центра провинции. СВУ, установленное в автомобиле одного из мирных жителей, сработало в городе Даиль, передавал новостной портал Masar Press Net. Предполагается, что ответственность за организацию взрыва лежит на ИГИЛовцах, состоящих в числе группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Боевики вооруженной оппозиции вновь попытались контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции Идлиб недалеко от деревни Каратине Кабера и аэродрома «Абу Духур», полностью зачищенных от «Тахрир Аш-Шам». По данным новостного портала Al Masdar News, исламисты террористической группировки задействовали на этом направлении смертника, однако его автомобиль был уничтожен, не успев достичь намеченной цели. Позднее отряды «Ан-Нусры» пошли на штурм опорных пунктов САА и были полностью разбиты, после чего правительственные войска продолжили развивать наступление в регионе. Военный источник в сети Twitter (sayed_ridha) сообщал о том, что силам САР удалось освободить населенные пункты Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута, а также город Абу Духур. По неподтвержденной информации военных источников AMN, далее САА будет продвигаться в сторону осажденных городов Аль-Фуа и Кефрайя.

    Вооруженные стычки между правительственной армией и боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 возобновились на западе Идлиба. Как передавало агентство новостей Smart News Agency, подразделения САА, дислоцирующиеся в провинции Латакия, ударили по укрепрайонам исламистов вблизи города Джиср Аш-Шугур. Информации о потерях со стороны радикалов не поступало.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На северо-востоке провинции Хама войскам САР при поддержке авиации РФ удалось продвинуться и отбить у боевиков «Исламского государства» населенный пункт Абу-Харик, передавал новостной портал Al Masdar News. Отмечается, что помощь Сирийской арабской армии также оказывали палестинская бригада «Лива Аль-Кудс», а также группировка «Щит Каламуна».

    В северной части провинции тем временем возобновилось противостояние между силами вооруженной оппозиции, преимущественно «Джебхат Ан-Нусры», и правительственными войсками. Оппозиционное информагентство Masar Press Net заявляло о том, что под огнем САА оказались укрепрайоны исламистов, базирующихся вблизи города Аль-Латамина. Данных о потерях со стороны радикалов все еще не поступало.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    В северной части региона в городе Аль-Камышлы в минувшие сутки прошли массовые демонстрации местных жителей. Митингующие выступали за прекращение военной операции Турции и Сирийской свободной армии (ССА), направленной против курдов. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (asharqasouri).

    Тем не менее турецкие вооруженные силы не только не приостановили наступление, но и открыли огонь по северным окраинам Хасаки. Согласно информации агентства новостей QASIOUN News, ракетным ударам подверглись населенные пункты Рас Аль-Айн и Амуде. О возможных пострадавших среди мирного населения не сообщалось.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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