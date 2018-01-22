ООН еще не приняла решения об участии в конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

Нью-Йорк, 22 января. Руководство ООН пока еще не приняло решения об участии представителей всемирной организации в конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы очень внимательно следим за развитием событий, мы на связи с организаторами, но пока никаких решений не принято», – заявил Дюжаррик, выступая на пресс-конференции.

Как отметил ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, одной из важных тем конгресса будет работа над новой сирийской конституцией. В ее обсуждении примут участие как представители оппозиции, так сирийские власти.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. В нем примут участие до 1,5 тысяч представителей сирийского общества.

Отметим, что Конгресс национального диалога Сирии в Сочи является одним из главных мероприятий, в рамках которых вырабатываются пути нормализации политической, экономической и социальной жизни САР. Инициатором обсуждения сирийских дел в Сочи является президент РФ Владимир Путин.