Сирия, 22 января. Центр по примирению сторон РФ окажет помощь беженцам из Африна. САА намеревается снять осаду с поселений Аль-Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб. В результате обстрела Дамаска боевиками из Восточной Гуты погибли пять человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в поддержку САА в Алеппо и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили пять населенных пунктов в южной части Алеппо.

«Исламское государство»1: обстреляло позиции боевиков на окраинах города Ялда к югу от Дамаска; утверждает, что террористы захватили военный пикап САА к северо-востоку от Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла мирные христианские районы Баб Тума и Аль-Касаа в городе Дамаск; понесли потери в столкновениях с САА на юге Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: заявила о потерях САА у населенного пункта Хазрама в Восточной Гуте.

Курды: подверглись обстрелам турецких сил в районе населенного пункта Амуде в провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Боевики вооруженной оппозиции, занимающие территории на северо-востоке Дамаска, выпустили по меньшей мере пять ракет по историческим христианским районам столицы Баб Тума и Аль-Касаа. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, в результате обстрела исламистов как минимум пять мирных жителей были убиты, еще восемь гражданских лиц получили серьезные ранения. К тому же, данные сведения являются предварительными, поскольку пока не все кварталы, подвергшиеся ударам радикалов, были осмотрены. Напомним, накануне боевики также ударили по району Дахият Аль-Асад.

Между тем боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» заявляют о том, что в ходе столкновений с войсками САР в районе населенного пункта Хазрама в Восточной Гуте, радикалам удалось убить нескольких солдат Сирийской арабской армии (САА). Однако данные сведения не были подтверждены правительственными новостными порталами.

Южнее административного центра возобновились вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства» и силами вооруженной оппозиции, которые делят между собой населенный пункт Ялда. По данным информагентства Smart News Agency, ИГИЛовцы обстреляли подконтрольные исламистам территории. О потерях со сторон не сообщалось.

Провинция Алеппо

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко сообщил о том, что более тысячи женщин и детей бежали из курдского кантона Африн на территории, контролируемые правительственными силами, чтобы найти убежище. Бежавшие прибыли через контрольно-пропускной пункт недалеко от города Тель Рифат. Информационный портал Al Masdar News сообщает, что российские военные готовы предоставить всем нуждающимся временное жилье, а также гуманитарную и медицинскую помощь. Сообщается, что в скором времени беженцы будут обеспечены более 20 тоннами наборов с продовольствием, питьевой водой и предметами первой необходимости. Напомним, жители бегут вследствие постоянных бомбардировок Турции, которая ведет наступление против курдов, несмотря на протесты представителей законных властей САР. Между тем курды продолжают перебрасывать подкрепления в Африн через территории, занимаемые САА в соответствии с договоренностью, заключенной с сирийским правительством.

В южной части Алеппо силы САР и их союзники продолжают продвигаться при помощи российских ВКС. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (syrianArabAramy), в результате ожесточенных боев с радикалами «Ан-Нусры»*** были освобождены населенные пункты Абу Марир, Тарфави, Хмемат Ад-Даер, Вериди Гарбие и Табара. При этом несколько исламистов были уничтожены.

Провинция Идлиб

Российские военные самолеты продолжают проводить боевые вылеты на юго-востоке провинции Идлиб, атакуя военные объекты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». По данным новостного агентства Al Masdar News, ВКС России нанесли более 25 авиаударов в районе путей поставок исламистов, уничтожив несколько целей террористов недалеко от города Саракиб. Тем временем Сирийская арабская армия (САА) заняла еще несколько стратегических позиций в окрестностях освобожденного несколько часов назад города Абу Духур. Таким образом, правительственные войска оказались в 40 километрах от осажденных шиитских населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя. По предварительным данным, силы САР намереваются в ближайшее время снять осаду с них, а также освободить административный центр провинции, оккупированный боевиками с апреля 2015 года.

Провинция Хама

Ранее сообщалось о том, что в результате начавшейся антитеррористической военной операции Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов на северо-востоке Хамы были заняты такие населенные пункты как Абу-Харика, Аль-Тутах и Аник Баджара. Сирийское министерство обороны выпустило видеозапись, на которой запечатлены обстрелы опорных пунктов ИГИЛовцев, предшествующие штурму поселений. Связанный с ИГИЛ источник в Twitter (1pmi0wvgstq86o1), утверждает, что, несмотря на территориальные потери, боевикам удалось захватить военный пикап армии САР. Однако данная информация пока требует подтверждения.

Провинция Хасака

Турецкие войска продолжают проводить артиллерийские обстрелы территорий, занимаемых курдами, на севере провинции. Турецкий Twitter-канал (op_shield) заявил о том, что на этот раз ударам подвергся населенный пункт Амуде, расположенный к западу от города Аль-Камышлы. Напомним, ранее поступали сообщения об обстрелах населенного пункта Рас Аль-Айн. Местные активисты уверены, что подобным образом Турция надеется заглушить акции протеста мирных жителей, выступающих против вторжения Анкары на территорию независимого государства. Напомним, Турция при помощи сил вооруженной оппозиции развивает наступление в курдском кантоне Африн в Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)