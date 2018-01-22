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Сирия новости 22 января 22.30: РФ окажет помощь беженцам из Африна, пять человек погибли при обстреле Дамаска
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    Сирия новости 22 января 22.30: РФ окажет помощь беженцам из Африна, пять человек погибли при обстреле Дамаска

    22:30  22 Января 2018
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    РФ окажет помощь беженцам из Африна

    Сирия, 22 января. Центр по примирению сторон РФ окажет помощь беженцам из Африна. САА намеревается снять осаду с поселений Аль-Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб. В результате обстрела Дамаска боевиками из Восточной Гуты погибли пять человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: провели боевые вылеты в поддержку САА в Алеппо и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили пять населенных пунктов в южной части Алеппо.

    «Исламское государство»1: обстреляло позиции боевиков на окраинах города Ялда к югу от Дамаска; утверждает, что террористы захватили военный пикап САА к северо-востоку от Хамы.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла мирные христианские районы Баб Тума и Аль-Касаа в городе Дамаск; понесли потери в столкновениях с САА на юге Алеппо.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: заявила о потерях САА у населенного пункта Хазрама в Восточной Гуте.

    Курды: подверглись обстрелам турецких сил в районе населенного пункта Амуде в провинции Хасака.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Боевики вооруженной оппозиции, занимающие территории на северо-востоке Дамаска, выпустили по меньшей мере пять ракет по историческим христианским районам столицы Баб Тума и Аль-Касаа. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, в результате обстрела исламистов как минимум пять мирных жителей были убиты, еще восемь гражданских лиц получили серьезные ранения. К тому же, данные сведения являются предварительными, поскольку пока не все кварталы, подвергшиеся ударам радикалов, были осмотрены. Напомним, накануне боевики также ударили по району Дахият Аль-Асад.

    Между тем боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» заявляют о том, что в ходе столкновений с войсками САР в районе населенного пункта Хазрама в Восточной Гуте, радикалам удалось убить нескольких солдат Сирийской арабской армии (САА). Однако данные сведения не были подтверждены правительственными новостными порталами.

    Южнее административного центра возобновились вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства» и силами вооруженной оппозиции, которые делят между собой населенный пункт Ялда. По данным информагентства Smart News Agency,  ИГИЛовцы обстреляли подконтрольные исламистам территории. О потерях со сторон не сообщалось.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко сообщил о том, что более тысячи женщин и детей бежали из курдского кантона Африн на территории, контролируемые правительственными силами, чтобы найти убежище. Бежавшие прибыли через контрольно-пропускной пункт недалеко от города Тель Рифат. Информационный портал Al Masdar News сообщает, что российские военные готовы предоставить всем нуждающимся временное жилье, а также гуманитарную и медицинскую помощь. Сообщается, что в скором времени беженцы будут обеспечены более 20 тоннами наборов с продовольствием, питьевой водой и предметами первой необходимости. Напомним, жители бегут вследствие постоянных бомбардировок Турции, которая ведет наступление против курдов, несмотря на протесты представителей законных властей САР. Между тем курды продолжают перебрасывать подкрепления в Африн через территории, занимаемые САА в соответствии с договоренностью, заключенной с сирийским правительством.

    В южной части Алеппо силы САР и их союзники продолжают продвигаться при помощи российских ВКС. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (syrianArabAramy), в результате ожесточенных боев с радикалами «Ан-Нусры»*** были освобождены населенные пункты Абу Марир, Тарфави, Хмемат Ад-Даер, Вериди Гарбие и Табара. При этом несколько исламистов были уничтожены.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Российские военные самолеты продолжают проводить боевые вылеты на юго-востоке провинции Идлиб, атакуя военные объекты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». По данным новостного агентства Al Masdar News, ВКС России нанесли более 25 авиаударов в районе путей поставок исламистов, уничтожив несколько целей террористов недалеко от города Саракиб. Тем временем Сирийская арабская армия (САА) заняла еще несколько стратегических позиций в окрестностях освобожденного несколько часов назад города Абу Духур. Таким образом, правительственные войска оказались в 40 километрах от осажденных шиитских населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя. По предварительным данным, силы САР намереваются в ближайшее время снять осаду с них, а также освободить административный центр провинции, оккупированный боевиками с апреля 2015 года.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Ранее сообщалось о том, что в результате начавшейся антитеррористической военной операции Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов на северо-востоке Хамы были заняты такие населенные пункты как Абу-Харика, Аль-Тутах и Аник Баджара. Сирийское министерство обороны выпустило видеозапись, на которой запечатлены обстрелы опорных пунктов ИГИЛовцев, предшествующие штурму поселений. Связанный с ИГИЛ источник в Twitter (1pmi0wvgstq86o1), утверждает, что, несмотря на территориальные потери, боевикам удалось захватить военный пикап армии САР. Однако данная информация пока требует подтверждения.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Турецкие войска продолжают проводить артиллерийские обстрелы территорий, занимаемых курдами, на севере провинции. Турецкий Twitter-канал (op_shield) заявил о том, что на этот раз ударам подвергся населенный пункт Амуде, расположенный к западу от города Аль-Камышлы. Напомним, ранее поступали сообщения об обстрелах населенного пункта Рас Аль-Айн. Местные активисты уверены, что подобным образом Турция надеется заглушить акции протеста мирных жителей, выступающих против вторжения Анкары на территорию независимого государства. Напомним, Турция при помощи сил вооруженной оппозиции развивает наступление в курдском кантоне Африн в Алеппо.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #новости сирии #идлиб #хасака #сса #джебхат ан-нусра
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    Сирия новости 22 января 19.30: САА заняла Абу Духур под прикрытием ВКС РФ, атака смертника «Нусры» в Идлибе
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