Кандидат в президенты от партии «Честно» снялся с выборов-2018

Москва, 22 января. Кандидат в президенты России от партии «Честно» Роман Худяков на заседании Центризбиркома объявил о своем решении сняться с выборов-2018.

Как отметил Худяков, все 105 тысяч подписей его избирателей, которые были собраны для регистрации, будут переданы в поддержку действующего президента России Владимира Путина.

«Я, как кандидат в президенты, снимаю свою кандидатуру с выборов, заявление я вам сейчас предоставлю, — сказал Худяков на заседании. — Мы считаем, надо поддержать кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина».

Отметим, что к настоящему времени Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала 413 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Кроме того, по последним данным, в поддержку Владимира Владимировича было собрано свыше 1,6 миллиона подписей по всей России.