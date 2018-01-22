Украинский ученый пытался вывести в Иран данные о фрегате «Гетман Сагайдачный»

Киев, 22 января. В киевском аэропорту «Борисполь» был задержан старший научный сотрудник одного из украинских исследовательских институтов. Его обвиняют в попытке вывести в Иран секретную информацию, касающуюся флагмана ВМС Украины «Гетмана Сагайдачного».

Отмечается, что 55-летнего ученого подозревают в попытке вывести в Иран военную информацию, касающуюся корабельного гидроакустического комплекса фрегата ВМС Украины.

По данным пресс-службы прокуратуры Киевской области, научный сотрудник знал о принятом порядке международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, а также был осведомлен о том, что сведения о гидроакустическом комплексе относится к специальной информации военного характера, пишет RT. Как сообщается, мужчина имел при себе флешку с информацией, касающейся украинского фрегата.

Сейчас ученый задержан, его подозревают в совершении преступления по по ч. 1 ст. 333 УК Украины.