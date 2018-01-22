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Выборы 2018
Выборы-2018: ЦИК сформирует список зарубежных участков к концу января
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    Выборы-2018: ЦИК сформирует список зарубежных участков к концу января

    21:25  22 Января 2018
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    Выборы-2018: ЦИК сформирует список зарубежных участков к концу января

    Москва, 22 января. Список зарубежных избирательных участков, где на предстоящих выборах президента России смогут проголосовать находящиеся за границей россияне, будет полностью сформирован до конца января. Об этом заявил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев.

    «К концу января мы будем иметь список всех участковых избирательных комиссий, сформированных за рубежом. Вся информация будет размещаться в базах данных: на сайте Центризбиркома в разделе «ТИК и УИК на карте России», в базе информационно-справочного центра ЦИК России. Все эти базы работают синхронно», — пояснил Булаев.

    Он также добавил, что к работе по информированию граждан о предстоящих выборах привлечены МИД России, Россотрудничество, Ростуризм, а также российские СМИ, которые издаются и транслируются за рубежом.

    Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства РФ Владимир Путин принимает участие в выборах президента в качестве самовыдвиженца. Накануне в избирательном штабе Владимира Путина сообщили о завершении сбора подписей в его поддержку. В пользу кандидата в президенты собрано более 1,6 миллиона подписей.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #президент #выборы-2018 #избирательные участки
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