США рассчитывают на создание «зоны безопасности» в Сирии совместно с Турцией

Вашингтон, 22 января. Американская сторона рассчитывает сотрудничать с властями Турции по вопросу создания так называемой «зоны безопасности» на северо-западе Сирии. Об этом в понедельник заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

«Мы находимся в переговорах с турками и некоторыми силами относительно того, как мы можем стабилизировать ситуацию и разрешить справедливые опасения Турции за свою безопасность» — отметил американский дипломат.

Напомним, на прошлой неделе Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» на территории Сирии. Это стало реакцией Анкары на провокацию со стороны Вашингтона, который планирует создать на базе отрядов сирийских курдов так называемые «силы безопасности границы».

Турецкая сторона также обвиняет прокурдские «Сирийские демократические силы» в связях с «Рабочей партией Курдистана».

16 января президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны урегулирование конфликта в Сирии.